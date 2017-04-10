Валерий Масалитин: "Мне показалось, Смолов находился в офсайде, когда шла передача"

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин после матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) в интервью "СЭ" отметил, что армейцам в завершении атак не хватило везения и мастерства. По его словам, в конце поединка команда начала рассыпаться.

– ЦСКА образцово провел первый тайм, – сказал Масалитин. – Во втором армейцы получили необязательный пенальти. Мне показалось, Смолов находился в офсайде, когда шла передача. После пропущенного гола надо было отыгрываться и обострять ситуацию. Как и в предыдущих матчах, в концовке оборона начала рассыпаться. Возможно, не хватило сил.

– Виктор Гончаренко заявил, что моменты команда не смогла реализовать из-за спешки. Армейцы действительно спешили в завершении?

– Не хватило везения и мастерства. В первом моменте Ионов хорошо открылся и исполнил. Сказалось мастерство Крицюка, который перевел мяч в штангу кончиками пальцев. Потом Васин попал в стойку.

– С заменами наставник ЦСКА угадал?

– Судя по счету, да. Начали нагнетать и сравняли, но в конце надо было прибавлять и забивать второй гол, чтобы претендовать на чемпионство. "Краснодар" выглядел очень агрессивно, и в концовке гости могли проиграть. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Валерия Масолитина