Валерий Масалитин: "Как Гончаренко найдет мотивацию у игроков ЦСКА – вопрос"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями о назначении на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко. Контракт с белорусским специалистом подписан на два года.

– Это молодой амбициозный тренер. Как он справится с этими игроками, которые завоевали много титулов, и найдет ли для них мотивацию – это вопрос. Если да – команда может преобразиться. Если не найдет с ними общего языка, значит армейцы будут играть ни шатко ни валко. Хотелось бы, чтобы команда была мотивирована, выходила с желанием, все-таки за первый круг, если брать еще и еврокубки, одна хорошая встреча была с "Байером" и одна с "Уралом". То есть только два-три матча ЦСКА провел на своем уровне. Вначале Еременко тащил команду, армейцы забивали мячи на последних минутах, выгрызали очки зубами, а Лига чемпионов получилась вообще провальная. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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