Валерий Кечинов: "Игрокам "Спартака" нужно проветрить голову"

Бывший полузащитник красно-белых Валерий Кечинов выразил свой взгляд на ситуацию, в которой оказался "Спартак" в результате трех поражений подряд: от "Урала" (1:2) и "Ахмата" (1:3) в РФПЛ, а также от "Тосно" в полуфинале Кубка страны (1:1, пен. - 4:5).

- В понедельник у "Спартака" был прекрасный шанс приблизиться к "Локомотиву", но команда не смогла им воспользоваться, - начал Кечинов. - "Ахмат" очень грамотно построил игру, сделав ставку на быстрого Беришу, который справился со своей задачей и сделал результат. У красно-белых ничего толком не получилось. А ведь если бы они не растеряли очки против "Урала" и грозненцев, находились бы всего в одном шаге от лидера, имелась бы хорошая возможность защитить титул.

- Вчера появилась информация, что Массимо Карреру могут уволить, если "Спартак" не выйдет в Лигу чемпионов. Ваше мнение?

- Когда результата нет, большинство обвиняет тренера и требует расправы. Но, на мой взгляд, Карреру ни в коем случае нельзя убирать, итальянец нормально работает, нужно дать ему время. Все-таки до его прихода "Спартак" не выигрывал чемпионат 16 лет. Прогонять человека при первой осечке после золота не стоит.

- Кто, в таком случае, виноват в серии неудач красно-белых?

- Все, не стал бы никого выделять. В полуфинале Кубка с "Тосно" было заметно, что после поражения от "Урала" футболисты стали меньше верить в свои силы. Вчера в игре с "Ахматом" в действиях спартаковцев отсутствовала легкость, присущая команде в прошлом сезоне - видно, что футболисты не бегут.

- Как же вернуть эту легкость?

- В первую очередь, игрокам нужно проветрить голову после череды поражений. Нужно готовиться к следующим матчам, не оглядываясь назад, забыть про неудачи, побеждать, ждать осечек конкурентов в борьбе за медали и Лигу чемпионов, у которых более сложный календарь, чем у "Спартака". (Иван ТОРОПЦЕВ)