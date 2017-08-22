Валерий Карпин: "Удивляться результатам "Ростова" не стоит"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" отметил, что его не удивляют успехи "Ростова". По словам наставника, клуб провел хорошую трансферную политику.

– Что происходит с "Ростовом"?

– Кучук не стал ничего менять. Вместо 5-3-2 стал использовать 5-4-1. Это еще более оборонительный футбол. Пришли квалифицированные игроки, начиная с Паршивлюка и заканчивая Юсуповым. Те же Дядюн и Могилевец. Два исландца хорошего уровня. Трансферная кампания проведена хорошо. База до этого была заложена. Остались те же Гацкан и Калачев. Лидеры последних лет остались. Поэтому удивляться результатам "Ростова" не стоит.