Валерий Карпин: "Спиннер? Я понял, что у нас на телевидении либо аутисты, либо нервные"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" рассказал, зачем нужен спиннер. По его словам, он получил много вариантов ответов, для чего нужна эта игрушка.

– Почему вы так заинтересовались спиннером, судя по Инстаграму?

– Потому что он есть у всех. Все его крутят. Все с ним ходят. Чуть ли не поголовно у всех эти спиннеры. Я задал вопрос: "Зачем он нужен?". Никто не смог ответить. Я задал его в Инстаграме.

– Вы поняли, зачем он нужен?

– Я понял, что это успокаивает нервы. Однако ответов было много. Около тысячи. Я понял, что у нас на телевидении или в редакции либо аутисты, либо нервные. К этому выводу я пришел.

– За последний год вы глубоко интегрировались в соцсети?

– В Твиттере я есть, чтобы не было ложных аккаунтов, но практически его не открываю. В Инстаграме – да, иногда что-то выкладываю.