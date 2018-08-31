Валерий Карпин: "Ростов" сыграл в обороне идеально"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Рубином" (1:1) заявил, что победить его команде помешал единственный стандарт.

- Похоже, это было лучшая игра "Ростова" в этом сезоне. Не обидно ли не победить в ней? И разбирали ли вы то, как исполняет угловые "Рубин"?

- Конечно, разбирали стандарты "Рубина", тренировали это все. Но получилась хорошая подача, у "Рубина" высокие футболисты, плюс вратарю не выйти при таком розыгрыше, какой практикует "Рубин". Конечно, не разобраться в такой куче, были ли толчки какие-то. И в первом тайме был достаточно опасный угловой, разыгранный точно так же. В остальном в обороне идеально сыграли - кажется, не было даже ни одного удара в сторону ворот. В атаке хотелось было бы лучше. Особенно после пропущеного гола, который стал чем-то вроде ушата холодной воды. Команда минут десять приходила в себя.

- В чем специфика подготовки к такой игре, в которой обе команды играют "от соперника"?

- Действительно, "Рубин" любит играть в футбол, похожий на наш. Повторюсь, в обороне все выполнено идеально. В атаке, конечно, задания можно дать, но на последней трети поля решения принимаются уже игроком - по его уровню, мастерству и ситуации. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)