Валерий Карпин: "Почему нельзя ввести систему фиксации гола в футболе – я не понимаю"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" подчеркнул, что считает необходимым использование системы фиксации гола в футболе. По его словам, это решение лежит на поверхности.

– В последнее время ходит много разговоров на тему качества судейства в РФПЛ. Как вы оцените работу арбитров в данном матче?

– Нормально. Были спорные эпизоды, но они есть всегда.

– Как можно решить эту проблему?

– Мы живем в XXI веке, и ответ на этот вопрос лежит на поверхности. В теннисе это есть, в хоккее это есть. Почему нельзя ввести систему фиксации гола в футболе – я не понимаю.

– Руководство РФС заявляло, что сумма установки и функционирования подобной системы может составить порядка 1 миллиона долларов на каждый матч.

– Не согласен, не верю. В моем понимании затраты на установку данной системы должны нести клубы. Иногда цена одного засчитанного гола – попадание в Лигу чемпионов. А тут речь уже идет о сумме в 15–20 миллионов евро призовых только за участие в самом престижном европейском клубном турнире.