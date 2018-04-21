Валерий Карпин: "Неизвестно, что будет с обладателем Кубка, так что шансы на еврокубки у шестого места есть"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Рубина" выразил мнение, что казанцы не потеряли мотивации занять по итогам сезона шестое место. После выхода в финал Кубка России "Тосно" и "Авангарда", шестое место чемпионата не получает места в Лиге Европы. Однако, по словам Карпина, обладатель Кубка может и не получить допуск к еврокубкам.

- "Рубин" будет играть так же, как раньше. Шанс для команды, которая займет шестое место, еще есть, - сказал Карпин в эфире канала "Наш футбол". - Непонятно, что будет с командой, которая выиграет Кубок, так что все команды будут биться за шестое место, как раньше.

- Учитывали, что в матче не примет участие Азмун?

- Тот, кто выйдет вместо Азмуна, тоже сможет себя проявить. Может, и не в таком качестве. У нас тоже есть отсутствуют игроки так что мы в равных условиях.

- Каким футбол сегодня будет?

- Без разницы, какой будет футбол, главное - чтобы мы выиграли.

Матч "Рубин" - "Ростов" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.