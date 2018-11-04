Валерий Карпин: "Могу уехать из Ростова, но не в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей с "Краснодаром"(2:2)в гостевом матче 13-го тура премьер-лиги не стал комментировать слухи по поводу своего возможного назначения на пост главного тренера "Спартака", а лишь отшутился, что может уехать домой, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Во многом посыл тренера был похож на его слова после кубковой игры с "Зенитом" в четверг.

– Сейчас вас называют одним из претендентов на пост главного тренера "Спартака". Как к этому относитесь и можете ли сказать, что точно останетесь в "Ростове" в этом сезоне? – вопрос Карпину на послематчевой пресс-конференции.

– По поводу моего отношения – к Нобелю Арустамяну, он что-то знает. А по поводу "Спартака" – могу куда-то уехать из "Ростова", не обязательно туда. Домой, например.

– "Реал" свободен"...

– Например. Опять же – улыбаюсь.

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