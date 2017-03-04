Валерий Карпин: "Мне не показалось, что судья свистел в одну сторону в матче ЦСКА - "Зенит"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин не считает, что арбитр матча 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА (0:0) свистел в одну сторону. Тем не менее, он отметил, что в ведущих европейских первенствах судят по-другому.

– Мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток, – сказал Карпин в эфире телеканала "Наш футбол". – Но то, что в Европе судят по-другому, – это да. Самые яркие события матча – удар Маурисиу в штангу и стычка. По-футбольному больше отметить нечего. Ничего фееричного не было. Было много тактической борьбы. Обе команды – хорошего уровня и сыграли предельно строго в обороне.