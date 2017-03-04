20:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Мне не показалось, что судья свистел в одну сторону в матче ЦСКА - "Зенит"

0
0
0
0
3

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин не считает, что арбитр матча 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА (0:0) свистел в одну сторону. Тем не менее, он отметил, что в ведущих европейских первенствах судят по-другому.

– Мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток, – сказал Карпин в эфире телеканала "Наш футбол". – Но то, что в Европе судят по-другому, – это да. Самые яркие события матча – удар Маурисиу в штангу и стычка. По-футбольному больше отметить нечего. Ничего фееричного не было. Было много тактической борьбы. Обе команды – хорошего уровня и сыграли предельно строго в обороне.

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

А что ещё может сказать спартаковский пуделёк?

21:35

spawn0

помечтай о победе краснодара...

21:30

andyk82

Валера прям дипломат! Посмотрим, как будет завтра комментировать победу Краснодара, травму Глушакова и удаление Боккетти...

21:24

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ