Валерий Карпин: "Лаудруп в "Спартаке" приходил на два часа, отрабатывал и отправлялся домой – это не работа тренера"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "СЭ", что допустил немало ошибок на посту генерального директора красно-белых. Он занимал эту должность с 2008-го по 2012 год.

– Главная ошибка генерального директора Карпина?

– Ошибок, наверное, было много. Какая главная – не знаю.

– Лаудруп ведь был вашей креатурой? Потом сами признались – не ожидали, насколько вялым он окажется.

– Вот вы серьезно говорите, что это моя креатура? Как считаете, кто в ЦСКА выбирает тренера? В "Краснодаре"?

– Гинер и Галицкий.

– Ну и какой смысл спрашивать, кто выбирает тренера для "Спартака"?

– В каком-то интервью обмолвились, что вы были инициатором.

– Предложить владельцу пять-шесть кандидатур или даже восемь – этим занимаются генеральный директор и селекционный отдел. Последнее слово всегда за владельцем.

– Лаудруп действительно поразил вялостью и непрофессионализмом?

– Не было у него того, что я видел у Эмери, например. Лаудруп себя вел как футболист.

– То есть?

– Приходил на два часа, отрабатывал и отправлялся домой. Это не работа тренера.

– В какой момент все с Лаудрупом стало ясно?

– Понимаете, Лаудруп в "Хетафе" работал так же – и был результат. С теми футболистами, возможно, двух часов достаточно. С нашими – нет. Потому что в России все по-другому. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

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