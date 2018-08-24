19:27 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Ковер? Это хороший маркетинговый ход, но к футболистам отношения не имеет"


Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед игрой 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" высказался по поводу расторжения контрактов с защитником Евгением Макеевым и полузащитником Александром Сапетой, а также на тему пиар-хода с ковром - один из болельщиков дончан пришел с ним на матч 4-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0).

– На этой неделе прошла информация о расторжении контрактов с Макеевым и Сапетой. Можете прокомментировать?

– А что тут комментировать? Пришло время расстаться с этими игроками,– сказал Карпин во флеш-интервью перед матчем в эфире "Матч Премьер". – Значит это хорошо и для клуба, и для футболистов. У них было, и было бы немного игровой практики.Так что нормально.

– Уход этих футболистов открыл возможности для новых приобретений?

– Тот состав, который есть, – вполне боеспособен. Понятно, что ни один из тренеров не откажется от хороших приобретений, если это возможно. Что есть – то есть.

Сейчас активно обсуждается тема ковра, который появился на матче "Ростова".

– Это хорошая пиар-служба, маркетинговый ход. К нам, футболистам, к команде это никакого отношения не имеет. Мы занимаемся, работаем

Арсенал Т – Ростов

 

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