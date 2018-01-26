Валерий Карпин: "Характер и воля помогут Джикии вернуться к чемпионату мира"

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" выразил мнение, что защитник "Спартака" Георгий Джикия может восстановиться к чемпионату мира после разрыва крестообразной связки колена.

– Каково состояние Юсупова, перенесшего операцию на крестообразных связках?

– На этом сборе Артур отсутствовал, поскольку проходил реабилитацию в Италии. Ждем его на следующем. Хотя к занятиям в общей группе, по мнению врачей, он может приступить лишь на завершающем этапе подготовки.

– На фоне аналогичной травмы защитника "Спартака" и сборной Джикия период восстановления Юсупова выглядит достаточно оптимистично.

– Дай Бог, но у Юсупова, он должен составить, примерно четыре месяца. Прежде это занимало пять-шесть. Но медицина не стоит на месте, хотя многое здесь зависит от самого футболиста. Похоже, Джикия из тех, кто обладает сильным характером и волей. Что должно помочь ему к чемпионату мира вернуться в строй. (Александр ЛЬВОВ)