Валерий Карпин: "Четыре легионера из Исландии - это уже большая банда"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Рубином" (1:1) заявил, что очень рассчитывает на только что приобретенного четвертого исландского легионера. Сегодня донской клуб объявил о подписании нападающего Видара Кьяртанссона.

- Дальние неподготовленные удары в концовке матча - это были правильные решения?

- Удары были с 25-30 метров, не со своей же половины. Значит, игроки верят в себя.

- Ионов вызван в сборную. Это его как-то вдохновило?

- Не заметил. Он как играл последние игры хорошо, так и сегодня продолжил играть хорошо.

- Что даст команде очередной исландец?

- С теми данными и той игрой, что за ним числилась до сих пор - надеемся, что он нам поможет. Он нападающий штрафной, довольно забивной. Везде по крайней мере до сих пор забивал.

- Говорят, что три легионера из одной страны - уже банда. А четыре?

- Это уже большая банда. Все будет хорошо, если вас волнует вопрос группировок. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)