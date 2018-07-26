Валерий Газзаев: "В "Зените" созданы абсолютно все условия, чтобы команда боролась только за чемпионство"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах "Зенита" в грядущем сезоне.

- Не сомневаюсь и в "Зените". Считаю, что руководство клуба сделало правильный выбор тренера, и у Сергея Семака все должно получиться, - сказал Газзаев. - В "Зените" созданы абсолютно все условия, чтобы команда боролась только за чемпионство. В такой ситуации иной задачи, кроме как борьба за первое место, быть не может. Другой результат, скорее всего, будет считаться неудачным. Это вызов для молодого тренера – теперь дело за ним и за игроками. Если "Зенит" выиграет золото, Семак утвердится как перспективный специалист высокого уровня. (Дмитрий СИМОНОВ)

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