Валентин Иванов - о пенальти "Спартаку": "Ромулу схватил Полуяхтова в штрафной, все просто"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов подчеркнул, что арбитр Владимир Сельдяков справедливо назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче 7-го тура чемпионата России против "Оренбурга". При счете 1:0 в пользу красно-белых Ромулу нарушил правила в борьбе с Владимиром Полуяхтовым. "Оренбург" пенальти реализовал, но в итоге матч завершился победой столичной команды - 3:1.

– В пятницу в матче "Оренбург" – "Спартак" был назначен пенальти, который напомнил о матче Лиги чемпионов "Бавария" – "Ростов". Ваш комментарий?

– В матче в Оренбурге все достаточно просто. Футболист хозяев (Владимир Полуяхтов. – Прим. "СЭ") идет на мяч, его хватает руками соперник (спартаковец Ромулу. – Прим. "СЭ"). Фол, который влечет за собой назначение одиннадцатиметрового. Это те моменты, которые арбитру оценить проще – мяч не летит в толпу, все просматривается.

– Чем сложны такие эпизоды?

– Нюансы бывают разные. Допустим, в одной части штрафной при подаче туда мяча соперники хватают друг друга, а мяч летит к другим футболистам – и концентрация арбитра идет именно на второй эпизод. В Оренбурге ситуация несложная – мяч прилетел к футболисту хозяев, который шел бить по воротам, но его прихватил игрок "Спартака". Все на глазах у судьи, концентрация именно на этом эпизоде. (Сергей ЕГОРОВ)

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