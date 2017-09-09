Вадим Васильев: "Пашалич - очень хороший игрок и отличный парень"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рад тому, что бывший нападающий команды Вагнер Лав забивает в "Аланьяспоре". По его словам, бразильцу важно оказаться самым важным человеком в клубе.

– В позапрошлом сезоне у вас в аренде из "Челси" был хорват Марио Пашалич, который сейчас перешел в "Спартак". Какую память о себе он оставил в "Монако"?

– Пашалич – очень хороший игрок и отличный парень. О нем остались самые позитивные воспоминания.

– У вас не было желания продлить аренду, или у "Челси", владеющего правами на игрока, были другие планы?

– Насколько помню, у него была травма спины, и вторую часть сезона он не играл. А дальше мы по тем или иным причинам решили не идти на выкуп и не продлевать аренду.

– В прошлом сезоне в "Аланьяспоре" вдруг раззабивался Вагнер Лав, который в последнем отрезке в "Монако" уже казался отыгранным. Ни разу не пожалели о том, что отпустили его? Может, как раз сейчас, после продажи Мбаппе и Жермена, он и пригодился бы?

– Очень за него рад. Но – нет, не пожалели. Думаю, что ему нужно было оказаться самым важным человеком команды, главным ее элементом, – и это, возможно, придало ему сил. В "Монако" это было невозможно. У нас и философия немножко другая, и уровень команды. (Игорь РАБИНЕР)

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