Вадим Скрипченко: "Анжи" не побеждает в гостях? Не стоит оборачиваться в прошлое"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что доверил место в стартовом составе нападающему Александру Прудникову благодаря работе игрока на тренировках. Специалист подчеркнул, что команде необходим хороший результат в предстоящей встрече.

– Выход в стартовом составе Прудникова связан с тем, что он уже знает команду, требования и коллектив, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Он неплохо смотрелся на тренировках во время паузы на матчи сборных, поэтому выбор пал на него. Время покажет, насколько эта пауза была важна для нас и как она отразится на нашей игре. Мы неплохо поработали, подняли физические кондиции.

Серия без побед на выезде? Не стоит оборачиваться в прошлое. Каждая игра – отдельная история. Мы не обращали внимание на эту статистику и даже не задумывались об этом. Нас ждет игра против соперника, который располагается рядом в турнирной таблице. Нужен хороший результат в этой игре.

Трансляция матча "Тосно" – "Анжи"