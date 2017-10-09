Вадим Евсеев: "Хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" выразил надежду, что "Локомотив" в этом сезоне сможет побороться за золотые медали чемпионата России. Специалист отметил, что реальная планка для железнодорожников сейчас – вторая строчка.

– Как думаете – может "Локомотив" навязать "Зениту" борьбу за золото, или объективные возможности у вашей бывшей команды вряд ли так высоки?

– Мне бы хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото. Уверен, он и будет стараться довести свой максимализм до футболистов. Но мы же видим, что "Зенит" очень хорошо укомплектован, у него на каждую позицию по две равноценные и качественные кандидатуры. И иностранцы не "отыгранные", а наоборот – очень перспективные. Руководство "Зенита" делает все, чтобы он стал чемпионом, и что-то с этим поделать кому-либо еще будет очень сложно.

– Но второе место – планка для "Локомотива" реальная?

– Реальная. Но не надо забывать о ЦСКА – хорошей команде, где вся работа поставлена очень четко, только скамейка маленькая. Пара важных игроков получила травмы – и посмотрим, как Виктор Гончаренко будет выходить из этой ситуации. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева