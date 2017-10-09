Вадим Евсеев: "Гаджиев дал мне больше полномочий в тренировочном процессе "Амкара"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что после возвращения в команду ему не сообщили о целях на сезон. Также специалист рассказал, какие функции выполняет в клубе.

– Изменились ли ваши функции по сравнению с первым периодом работы в "Амкаре"?

– В целом они те же: есть главный тренер, есть помощники, в число которых вхожу я. Возможно, Гаджи Муслимович дал мне больше полномочий в тренировочном процессе. Теперь провожу и некоторые теоретические занятия, что бывало и раньше, но тогда – реже.

– Трудно ли психологически, уже поработав главным тренером, возвращаться в помощники?

– Я такой человек, что к любой роли могу привыкнуть. Мне это нетрудно.

– Какая задача стоит теперь перед "Амкаром" – только выживание или нечто большее, например, попадание в десятку?

– Поскольку вернулся в Пермь всего месяц назад, этой информацией не владею. Сам ни от руководства клуба, ни от Гаджиева этого не слышал, а мне никто не передавал. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева