Вадим Евсеев: "Гаджиев дал мне больше полномочий в тренировочном процессе "Амкара"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что после возвращения в команду ему не сообщили о целях на сезон. Также специалист рассказал, какие функции выполняет в клубе.
– Изменились ли ваши функции по сравнению с первым периодом работы в "Амкаре"?
– В целом они те же: есть главный тренер, есть помощники, в число которых вхожу я. Возможно, Гаджи Муслимович дал мне больше полномочий в тренировочном процессе. Теперь провожу и некоторые теоретические занятия, что бывало и раньше, но тогда – реже.
– Трудно ли психологически, уже поработав главным тренером, возвращаться в помощники?
– Я такой человек, что к любой роли могу привыкнуть. Мне это нетрудно.
– Какая задача стоит теперь перед "Амкаром" – только выживание или нечто большее, например, попадание в десятку?
– Поскольку вернулся в Пермь всего месяц назад, этой информацией не владею. Сам ни от руководства клуба, ни от Гаджиева этого не слышал, а мне никто не передавал. (Игорь РАБИНЕР)