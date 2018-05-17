Вадим Евсеев: "Амкар" продемонстрировал пермскую волю"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев после победы над "Тамбовом"​ в первом стыковом матче за право выступления в премьер-лиге (2:0) отметил, что его подопечные смогли выиграть, несмотря на физическую усталость.

– Сегодня у нас была важная игра. Мы понимали, что соперник будет физически лучше готов к игре, у них был лишний день на подготовку и ротация у них была большая, чего мы не могли себе позволить, – цитирует официальный сайт "Амкара" Евсеева. – Я благодарен ребятам, они сыграли через не могу. Продемонстрировали нашу пермскую волю, можно сказать. Были моменты наконец-то забили дома, и даже не один гол, а два и долбились положительного результата. Но в ответной игре нам будет нелегко. Наконец Баланович забил за столько времени, что он в команде. Достойный соперник, достойная игра, что сказать. Я очень рад – люди пришли на "Амкар", и мы их порадовали.

– Почему решили сегодня сыграть в гостевой форме?

– Надо же что-то менять. Может, стоило это еще перед "Ахматом" сделать?..