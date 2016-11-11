В Туле могут оказаться два игрока из Никарагуа

Как стало известно "СЭ", на просмотре в тульском "Арсенале" находятся два игрока из чемпионата Никарагуа. Это футболисты 1998 года рождения, которых на родине называют большими талантами, центральный полузащитник Хонатан Селедон и крайний нападающий Ариагнер Медина.

Они будут тренироваться с "оружейниками" на сборе в Новогорске, после чего тренерский штаб и руководство клуба примет по ним решение.