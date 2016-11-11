В Туле могут оказаться два игрока из Никарагуа

Как стало известно "СЭ", на просмотре в тульском "Арсенале" находятся два игрока из чемпионата Никарагуа. Это футболисты 1998 года рождения, которых на родине называют большими талантами, центральный полузащитник Хонатан Селедон и крайний нападающий Ариагнер Медина.
Они будут тренироваться с "оружейниками" на сборе в Новогорске, после чего тренерский штаб и руководство клуба примет по ним решение.
Восставший из пепла
Такой футбол нам не нужен. Российские таланты как всегда отбрасываются в конец очереди.
22:20
ЦСКА71
Скоро уже откуда-нибудь с Фиджи или Папуа-Новой Гвинеи будут брать, толк вряд ли будет
21:55
Levbereg
А с Коста-Рики слабо? Она тоже рядом)
20:20
marsey
а почему из гондураса никого не позвали? страны рядом - и наверняка тоже есть таланты :)
19:45