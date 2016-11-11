21:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Туле могут оказаться два игрока из Никарагуа

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Как стало известно "СЭ", на просмотре в тульском "Арсенале" находятся два игрока из чемпионата Никарагуа. Это футболисты 1998 года рождения, которых на родине называют большими талантами, центральный полузащитник Хонатан Селедон и крайний нападающий Ариагнер Медина.

Они будут тренироваться с "оружейниками" на сборе в Новогорске, после чего тренерский штаб и руководство клуба примет по ним решение.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Восставший из пепла

Такой футбол нам не нужен. Российские таланты как всегда отбрасываются в конец очереди.

22:20

ЦСКА71

Скоро уже откуда-нибудь с Фиджи или Папуа-Новой Гвинеи будут брать, толк вряд ли будет

21:55

Levbereg

А с Коста-Рики слабо? Она тоже рядом)

20:20

marsey

а почему из гондураса никого не позвали? страны рядом - и наверняка тоже есть таланты :)

19:45

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