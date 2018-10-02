В РФС извинились за неназначение пенальти в ворота "Локомотива"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал неназначение пенальти в ворота "Локомотива" в концовке матча против "Ахмата". На 82-й минуте защитник железнодорожников Брайан Идову сыграл рукой в своей штрафной, но судья не стал назначать пенальти.

– Если бы все возмущались также, как Рашид Маматкулович, я бы не волновался, – сказал Егоров. – Есть вещи, которые невозможно объяснить. Это была явная ошибка. Это наша боль. Я извинился перед руководством "Ахмата". Там понимающие люди. Ассистент и главный арбитр будут наказаны. (Андрей Михайлов)