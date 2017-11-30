В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на Терентьева

В полиции Санкт-Петербурга проводится проверка по заявлению защитника "Зенита" Дениса Терентьева о нанесении ему телесных повреждений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

29 ноября Терентьев обратился в полицию с заявлением о том, что ему нанес телесные повреждения мужчина. Защитника на скорой помощи отвезли в больницу. Позже стало известно, что у него диагностирован перелом носа.

Футболиста "Зенита" избили в Петербурге. Подробности // Денис Терентьев: "Не знаю, почему все встревожены. У меня все нормально"