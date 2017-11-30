У Терентьева диагностирован перелом носа

Как рассказали в пресс-службе "Зенита" корреспонденту "СЭ" Сергею ЯРЕМЕНКО, здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает. Защитник находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга, у него диагностирован перелом носа. Сроки восстановления 25-летнего футболиста определятся в ближайшее время. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт.

По информации источника "СЭ" в петербургской полиции, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на Терентьева.

Футболиста "Зенита" избили в Петербурге. Подробности // Денис Терентьев: "Не знаю, почему все встревожены. У меня все нормально"