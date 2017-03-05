В матче с "Крыльями Советов" букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 18-й тур чемпионата России. В одном из них "Крылья Советов" принимает на нейтральном поле "Локомотив". Встреча в Уфе начнется в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Крылья Советов" – "Локомотив"

Коэффициенты Winline: П1 3,47 - Н 3,02 - П2 2,17

Прогноз на матч

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР:

Счет – 1:1. "У самарцев есть шансы на ничейный результат. “Локо” будет думать о том, как не уступить, а “Крылья” не смогут забить столько, сколько нужно для победы".

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 0:1. "Много семинские железнодорожники не забьют. Но выход в полуфинал Кубка добавит им куража для скромной и такой важной победы".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив" - в воскресенье, 5 марта, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Крылья Советов": Лория - ГАДЖИБЕКОВ, НАДСОН, Таранов, Ятченко - Башкиров, МИЯИЛОВИЧ - Паскуато, ГЛЕБ, ЗУЕВ - Корниленко.

"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов - И.Денисов, МИХАЛИК - Фернандеш, Миранчук, Коломейцев - Майкон.

ПОТЕРИ: Ткачев (под вопросом) - Ндинга (дисквал.), Портнягин, Тарасов, Фарфан (под вопросом).