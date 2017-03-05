В матче с "Крыльями Советов" букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 18-й тур чемпионата России. В одном из них "Крылья Советов" принимает на нейтральном поле "Локомотив". Встреча в Уфе начнется в 14:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Крылья Советов" – "Локомотив"
Коэффициенты Winline: П1 3,47 - Н 3,02 - П2 2,17
Прогноз на матч
Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР:
Счет – 1:1. "У самарцев есть шансы на ничейный результат. “Локо” будет думать о том, как не уступить, а “Крылья” не смогут забить столько, сколько нужно для победы".
Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":
Счет – 0:1. "Много семинские железнодорожники не забьют. Но выход в полуфинал Кубка добавит им куража для скромной и такой важной победы".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Локомотив".
Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив" - в воскресенье, 5 марта, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Крылья Советов": Лория - ГАДЖИБЕКОВ, НАДСОН, Таранов, Ятченко - Башкиров, МИЯИЛОВИЧ - Паскуато, ГЛЕБ, ЗУЕВ - Корниленко.
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов - И.Денисов, МИХАЛИК - Фернандеш, Миранчук, Коломейцев - Майкон.
ПОТЕРИ: Ткачев (под вопросом) - Ндинга (дисквал.), Портнягин, Тарасов, Фарфан (под вопросом).