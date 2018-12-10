В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели

Защитник "Рубина" Егор Сорокин вошел в символическую сборную недели европейских чемпионатов по версии авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport. Игрок оформил дубль в игре 17-го тура РПЛ против "Зенита" и помог команде одержать победу со счетом 2:1.

Издание поставило ему за игру 8 баллов, больше (9) получил только капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Полностью команда выглядит следующим образом: Ярштейн ("Герта") - Давид Луиз ("Челси"), Коте ("Эйбар"), Сорокин ("Рубин") - Мендес ("Сельта"), Груич ("Герта"), Томассон ("Страсбур"), Ф. Андерсон ("Вест Хэм") - Месси ("Барселона"), Левандовски ("Бавария"), Салах ("Ливерпуль").