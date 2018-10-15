В Госдуме выразили обеспокоенность очередными скандалами с участием российских футболистов

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил обеспокоенность систематическими нарушениями закона со стороны футболистов клубов российской премьер-лиги. По словам парламентария, такие нарушения, как вождение в нетрезвом виде и групповые избиения граждан футболистами несут колоссальные репутационные потери для российского футбола.

– Происшествия с участием футболистов самарского футбольного клуба "Крылья Советов", а также резонансное уголовное дело Кокорина и Мамаева беспокоит общественность. Нельзя допустить, чтобы весь положительный эффект после успешно проведенного чемпионата мира по футболу в России, достигнутых высоких результатов игры нашей сборной, был перечеркнут проступками нескольких футболистов, – отметил Дегтярев. – Уверен, что это лишь отдельные случаи. Ни о какой тенденции говорить нельзя.

Большой объем бюджетных средств вложен в пропаганду и популяризацию футбола и здорового образа жизни среди молодого поколения. Немалые средства уходят и на содержание региональных футбольных клубов. И при этом наш спорт и футбол в частности раз за разом получает репутационные удары со стороны самих спортсменов. В этой связи хочется напомнить самим футболистам и руководству российского футбола о необходимости поддержания имиджа не только национальной команды, но и всего российского футбола личным примером достойного поведения вне игрового поля.

Хочу отметить достойную работу тренерского штаба сборной России и успешное выступление России в Лиге наций, где наша команда победила Турцию в Сочи. Прекрасный результат, радость болельщиков, которые после ЧМ не сомневаются в силе российского футбола, замечательная атмосфера на трибунах. (Андрей Сизякин)

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн

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