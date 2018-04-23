В чемпионате России-2017/18 забивали на всех минутах

Гол нападающего "Ахмата" Бернарда Бериши в ворота "Спартака" стал первым забитым на 50-й минуте в матчах чемпионата России-2017/18. Таким образом в нынешнем сезоне случались голы в каждую минуту встреч. Чаще всего, без учета компенсированного времени, команды забивают на 17-й и 86-й минуте – по 10 мячей.
Все голы сезона-2017/18 по минутам
|Мин
|Г
|Мин
|Г
|Мин
|Г
|Мин
|Г
|Мин
|Г
|Мин
|Г
|Мин
|Г
|Мин
|Г
|Мин
|Г
|Мин
|Г
|1
|3
|11
|6
|21
|4
|31
|4
|41
|3
|46
|1
|56
|6
|66
|6
|76
|6
|86
|10
|2
|2
|12
|3
|22
|4
|32
|7
|42
|4
|47
|1
|57
|8
|67
|4
|77
|8
|87
|8
|3
|3
|13
|2
|23
|5
|33
|5
|43
|5
|48
|7
|58
|6
|68
|7
|78
|3
|88
|7
|4
|4
|14
|5
|24
|1
|34
|5
|44
|3
|49
|9
|59
|5
|69
|6
|79
|4
|89
|6
|5
|5
|15
|5
|25
|4
|35
|4
|45
|8
|50
|1
|60
|7
|70
|4
|80
|7
|90
|6
|6
|3
|16
|3
|26
|1
|36
|8
|45+
|6
|51
|5
|61
|7
|71
|4
|81
|4
|90+
|29
|7
|4
|17
|10
|27
|3
|37
|4
|52
|5
|62
|4
|72
|7
|82
|6
|8
|3
|18
|6
|28
|6
|38
|3
|53
|5
|63
|7
|73
|6
|83
|7
|9
|4
|19
|5
|29
|4
|39
|4
|54
|7
|64
|6
|74
|7
|84
|5
|10
|7
|20
|4
|30
|7
|40
|7
|55
|5
|65
|2
|75
|8
|85
|9
Причемание: протоколы РФПЛ не уточняют на какой конкретно минуте забиваются мячи в компенсированное время