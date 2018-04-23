В чемпионате России-2017/18 забивали на всех минутах

Гол нападающего "Ахмата" Бернарда Бериши в ворота "Спартака" стал первым забитым на 50-й минуте в матчах чемпионата России-2017/18. Таким образом в нынешнем сезоне случались голы в каждую минуту встреч. Чаще всего, без учета компенсированного времени, команды забивают на 17-й и 86-й минуте – по 10 мячей.

Все голы сезона-2017/18 по минутам

Мин Г Мин Г Мин Г Мин Г Мин Г Мин Г Мин Г Мин Г Мин Г Мин Г 1 3 11 6 21 4 31 4 41 3 46 1 56 6 66 6 76 6 86 10 2 2 12 3 22 4 32 7 42 4 47 1 57 8 67 4 77 8 87 8 3 3 13 2 23 5 33 5 43 5 48 7 58 6 68 7 78 3 88 7 4 4 14 5 24 1 34 5 44 3 49 9 59 5 69 6 79 4 89 6 5 5 15 5 25 4 35 4 45 8 50 1 60 7 70 4 80 7 90 6 6 3 16 3 26 1 36 8 45+ 6 51 5 61 7 71 4 81 4 90+ 29 7 4 17 10 27 3 37 4 52 5 62 4 72 7 82 6 8 3 18 6 28 6 38 3 53 5 63 7 73 6 83 7 9 4 19 5 29 4 39 4 54 7 64 6 74 7 84 5 10 7 20 4 30 7 40 7 55 5 65 2 75 8 85 9

Причемание: протоколы РФПЛ не уточняют на какой конкретно минуте забиваются мячи в компенсированное время