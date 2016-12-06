В ближайшие три дня Еременко может обжаловать свою дисквалификацию

Сегодня УЕФА направил полузащитнику ЦСКА и сборной Финляндии Роману Еременко мотивировочную часть решения контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, дисквалифицировавшего футболиста на два года после того, как его допинг-тест дал положительный результат. В течение трех дней после получения мотивировочной части Еременко может обжаловать наказание, обратившись в апелляционный комитет УЕФА. Информация о том, направил ли футболист апелляцию, будет обнародована в ближайшую пятницу. (Александр БОБРОВ)

Юрист Еременко пока не получал мотивировочную часть от УЕФА