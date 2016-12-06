13:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В ближайшие три дня Еременко может обжаловать свою дисквалификацию

0
0
0
2

Сегодня УЕФА направил полузащитнику ЦСКА и сборной Финляндии Роману Еременко мотивировочную часть решения контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, дисквалифицировавшего футболиста на два года после того, как его допинг-тест дал положительный результат. В течение трех дней после получения мотивировочной части Еременко может обжаловать наказание, обратившись в апелляционный комитет УЕФА. Информация о том, направил ли футболист апелляцию, будет обнародована в ближайшую пятницу. (Александр БОБРОВ)

Юрист Еременко пока не получал мотивировочную часть от УЕФА 

Опрос

Что значит дисквалификация для Романа Еременко?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

KotZombie43484

Шанс коням. Шанс попасть в ЛЕ.

14:40

ДОЗВОН ГУБЕР

"обжаловать" ему некогда... Он наркотрафик в чухонию организует...

14:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ