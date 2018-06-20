В Белоруссии хотят отмены легионерского статуса спортсменов в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой РФ Владимиром Путиным обсудил вопрос отмены легионерского статуса белорусских спортсменов в России. Как сообщает белорусский телеканал ОНТ, в первую очередь это будет касаться хоккейных и футбольных соревнований.

Такая просьба возникла в связи с тем, что участие в российских турнирах вынуждает белорусских атлетов менять гражданство на российское. Это решение российского Министерства спорта противоречит договору о создании Союзного государства, поэтому Минск требует отменить легионерский статус белорусов.