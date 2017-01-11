11:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Арсенале" подтвердили, что В. Габулов и К. Комбаров продолжат карьеру в Туле

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Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил "СЭ", что вратарь Владимир Габулов проходит медицинское обследование и в ближайшее время может подписать контракт с клубом. Также в Туле должен продолжить карьеру и защитник Кирилл Комбаров.

– Владимир Габулов проходит медицинское обследование в "Арсенале", – сказал Балашов.

– Когда с ним будет подписан контракт?

– Если обследование пройдет хорошо, то уже 12 января оформим все бумаги.

– То же касается и Кирилла Комбарова?

– Верно.

– Кто-то еще может пополнить команду?

– Планируем подписать контракты с несколькими игроками. А на сборе в Турции президент "Арсенала" представит их официально. (Сергей АСТАХОВ)

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