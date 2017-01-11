В "Арсенале" подтвердили, что В. Габулов и К. Комбаров продолжат карьеру в Туле

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил "СЭ", что вратарь Владимир Габулов проходит медицинское обследование и в ближайшее время может подписать контракт с клубом. Также в Туле должен продолжить карьеру и защитник Кирилл Комбаров.
– Владимир Габулов проходит медицинское обследование в "Арсенале", – сказал Балашов.
– Когда с ним будет подписан контракт?
– Если обследование пройдет хорошо, то уже 12 января оформим все бумаги.
– То же касается и Кирилла Комбарова?
– Верно.
– Кто-то еще может пополнить команду?
– Планируем подписать контракты с несколькими игроками. А на сборе в Турции президент "Арсенала" представит их официально. (Сергей АСТАХОВ)
Ruslanas
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