Урош Спаич: "Этой зимой "Спартак" предлагал за меня 8 миллионов евро"

Новобранец "Краснодара" защитник Урош Спаич рассказал, что в зимнее трансферное окно его хотел приобрести "Спартак". Краснодарский клуб объявил о переходе 25-летнего серба из "Андерлехта" 26 мая.

- Ранее я мог перейти в клуб из АПЛ, но меня не отпустили, - приводит Walfoot.be слова Спаича. - Мной интересовались два английских клуба. За меня отдавали 10 миллионов евро, но спортивный директор "Андерлехта" хотел 15. А прошлой зимой мне говорили, что московский "Спартак" предлагал за меня 8 миллионов, но "Андерлехт" хотел 10. В итоге "Спартак" купил из "Андерлехта" только Ханни.

Напомним, сумма трансфера Спаича составила 7 миллионов евро. Защитник играл за "Андерлехт" с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей за бельгийский клуб.