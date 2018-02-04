"Урал" сыграет с "Гомелем" на втором сборе

Стартовал второй кипрский сбор "Урала", который продлится до 17 февраля, информирует официальный сайт клуба. Определился первый соперник екатеринбургского клуба по контрольному матчу. 8 февраля подопечные Александра Тарханова сыграют с белорусским "Гомелем".



Также на втором и третьем сборах "Урал" примет участие в Кубке ФНЛ. 11 февраля екатеринбургская команда сыграет в этом турнире с "Тюменью", 14-го встретится со "Спартаком-2", а завершит групповой турнир Кубка ФНЛ игрой с московским "Араратом" 17 февраля.



Кроме того, на втором сборе "Урал" планирует провести контрольный матч с "Крыльями Советов". Дата проведения этой игры на данный момент неизвестна.