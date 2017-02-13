"Урал" подпишет контракт с защитником молодежной сборной Грузии

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов сообщил, что клуб договорился о подписании контракта с 21-летним защитником молодежной сборной Грузии Джемалом Табидзе. Ранее Табидзе был на просмотре в екатеринбургском клубе. С лета 2015 года права на центрального защитника принадлежат "Генту". Защитник выступал за юношеские сборные Грузии двух возрастов и молодежную команду страны.

– Подпишем ли мы контракт с Табидзе? Думаю, подпишем, уже договорились, подробностей пока не знаю, – цитирует ТАСС Тарханова. – Президент уже разговаривал с его представителями. Джемал нам понравился.