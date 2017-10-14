"Урал" - фаворит матча с "Анжи" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Анжи". Встреча в Екатеринбурге начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" - "Анжи"

Прогноз Winline – П1 1.86 – Н 3.24 – П2 4.26

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Анжи" – в субботу, 14 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Годзюр - Кулаков, Ароян, Чернов, Меркулов - Фидлер, Бавин - Чантурия, Бикфалви, Димитров - Ильин.

"Анжи": Будаков - Брызгалов, Самарджич, Фибель, Полуяхтов - Бакаев, Тетрашвили - Данченко, Кацаев, Яковлев - Прудников.

ПОТЕРИ: Хозин (травма), Балажич (дисквалификация) - Липартия, Мусалов, Хадарцев (все - травма), Маркелов (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Урал" в текущем сезоне ни разу не проиграл на домашнем стадионе, хотя и победил лишь однажды (+1=5).

Покинув "Урал", Вадим Скрипченко с "Крыльями Советов" набрал в матчах со "шмелями" четыре очка (2:2, 3:1).

ПРОГНОЗ

Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:

1:1 "Анжи" цепляется, борется. Каждое очко очень важно. Последние игры внушают оптимизм, ничья с Зенитом дорогого стоит. Есть все основания рассчитывать на ничью.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":

2:0 А я не верю, что всплеск "Анжи" это надолго. Полагаю, после героических матчей со "Спартаком" и "Зенитом" должен наступить спад. "Уралу" махачкалинцы проиграют.