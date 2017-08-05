"Уфа" нанесла "Ахмату" первое поражение в сезоне

В матче 4-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле обыграла "Ахмат" – 3:2. Гости открыли счет в начале тайма – отличился Лео Жаба. Но голы Бояна Йокича, Павла Аликина и Дмитрия Сысуева в последнюю десятиминутку принесли команде Сергея Семака волевую победу.
Для грозненцев это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Отметим также, что в первых трех турах "Ахмат" ни разу не пропускал. Пока что команда из столицы Чечни остается на третьем месте в таблице. "Уфа" поднялась на четвертую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Уфа" – "Ахмат" (Грозный) – 3:2 (0:0)
Голы: Лео Жаба, 48 (0:1). Йокич, 80 (1:1). Аликин, 84 - штрафной (2:1). Сысуев, 86 (3:1). Анхель, 90+3 - угловой (3:2).
"Уфа": Беленов, Сухов (Сысуев, 68), Аликин, Табидзе, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Стоцкий (Никитин, 90+2), Засеев, Игбун, Фатаи (Абдулавов, 63).
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов (Плиев, 79), Анхель, Филипе Сампайю, Мохаммади, Швец, Иванов, Митришев (Садаев, 66), Лео Жаба, Бериша (Раванелли, 75).
Предупреждения: Игбун, 53. Анхель, 53. Стоцкий, 77. Плиев, 82.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
5 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 0:1 48' Лео pic.twitter.com/ClwCupq12K– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 1:1 80' Боян Йокич pic.twitter.com/cDJISDHTrd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 2:1 84' Павел Аликин pic.twitter.com/A8ZcdOFT5V– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 3:1 87' Дмитрий Сысуев pic.twitter.com/EsEPUJ8KN4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
NF
"Терек" не выдержал собственной прыти, а за успех Семака приятно. Редкий товарищ, который этого заслуживает...
21:13 5 августа
Karerra
Meddle____ ну какой из Федуна решала ))) И чего ему решать -то ? Я понимаю там в госклубах должности, функции , а Федун-то даже в исполкоме РФС не состоит.
21:04 5 августа
Zello
Братья, только сейчас, через три часа после ужасного окончания этого матча, смог написать комментарий - руки до сих пор трясутся, слезы душат, не хочется жить от такой несправедливости. Судья продажная не дал победить родному Ахмату! Вся страна увидела чем отличается Ахмат от других клубов - другим клубам помогает судья, а Ахмату только Аллах. Проиграли, очень обидно, но давайте не будем отчаиваться - на все воля Аллаха!
18:59 5 августа
Serenky25
забили
18:38 5 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Договорняк! И это прекрасно.
18:21 5 августа
Бу-га-га!
У забугорных никнеймы басурманскими буквами.
18:14 5 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Почему забугорный, а не отечественный?
18:13 5 августа
Курдин
Локо будет единоличным лидером после 4-го тура
18:01 5 августа
Serenky25
Господа... я поставил поствмл менше полтора
18:00 5 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Не, только Катар. Наши в футболе на песке - безусловные фавориты. Зря штоле на Красавце-стадионе пляжный газон выкатывается? Всё для подготовки к ЧМ - 2022.
17:57 5 августа
Бу-га-га!
Slim Taller___ Ну да. Башкирия нефтяная республика. Да и мёд опять же...))
17:54 5 августа
Пиитерец
ВладиСлав БТ___Семака в сборную надо. Он может выжать даже из Уфы результат====== Какая сборная? Игра унылая у Уфы. Набор очков, как правило, это отскоки. Богданыча уважаю, но как тренер он еще ничего не показал. Пусть учиться, опыта набирается. Пока его уровень - это середняки Согаза.
17:54 5 августа
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _____ А-а-а, ты значит, из Катара постишь? ____________ Иногда из Катара. Но бывает, что из Америки. Из Южной, Северной... Куда пошлют, короче. Но Катар не люблю. Жарко. Лучше ЧМ-2022 России отдать.
17:52 5 августа
Slim Taller
duha1_1_1 , а с чего это ты решил,что Уфа нищая?! У них в межсезонье из команды кто-нибудь ушёл?! Они полностью сохранили состав.Играют по той же схеме,что и при Гончаренко.Добротный крепкий середняк.
17:50 5 августа
Бу-га-га!
Meddle____ Решалы и админресурсники,они везде. Только Туркменбаши против них СЛОВО знает.
17:49 5 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ А-а-а, ты значит, из Катара постишь?
17:47 5 августа
Serenky25
Сергея Богдановиа все уважают
17:44 5 августа
Meddle
Бу-га-га! Meddle____ Спартак в Уфе отскочил,потому как Федун сам из решал. Из Лукойловских.© Такие тоже есть. 17:31 ---- Вот в это не хочется верить, все же Спартак... Федун...
17:40 5 августа
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____ Какие там у вас, "не в России", погоды стоят? И какая международная обстановка? _________ Обстановка такая, что на погоду смотреть некогда. До ЧМ совсема меньше года осталось. Переживаем.
17:40 5 августа
duha1_1_1
Во Семак молодчик.... С нищей Уфой не проиграл ещё ни одного матча в чемпионате и чеченов сегодня грохнул. Зенит ещё поеусает локти, что его главным не взял
17:37 5 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Какие там у вас, "не в России", погоды стоят? И какая международная обстановка?
17:37 5 августа
Slim Taller
Новичкам Ахмата,забившим сегодня по голу,по 18-19 лет.К ним пару игроков ещё опытных,и будет нормальная команда для Лиги Европы. И шайтанов этих бородатых надо поубирать,всё равно толку от них нет.
17:31 5 августа
ВладиСлав БТ
Семака в сборную надо. Он может выжать даже из Уфы результат
17:31 5 августа
Бу-га-га!
Meddle____ Спартак в Уфе отскочил,потому как Федун сам из решал. Из Лукойловских.© Такие тоже есть.
17:31 5 августа
spetrov
Не зря и Семак говорит - Нам вернулось то, что не смогли реализовать в предыдущих матчах.
17:24 5 августа
spetrov
Meddle, у Зенита вон позавчера в моментах полшага-шаг не хватало. У Уфы сегодня в концовке все случилорсь как надо. Все прошло и получилось. Так фишка легла, бываает. :)
17:22 5 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Держать удар! Против Семака у честного "Ахмата" ни единого шанса. Семак же админресурсник и решала аж в трёх ипостасях - гинеровский,газпромовский да ещё и казанский...(((
17:20 5 августа
Meddle
volodqan, здесь нужно признать, что Уфе несколько подфартило. У Кононова получили травмы два ключевых игрока. При такой игре двух равных соперников это серьезная фора. Да и еще один фактор, все команды пока только в процессе строительства игровых моделей, в том числе и Ахмат. Рано делать выводы. А Уфа молодцы.
17:18 5 августа
spetrov
Бен Ричардс --- Василий Уткин, перелогиньтесь. :)
17:17 5 августа
Бен Ричардс
Запомнилось выражение лица Семака, после того как в самом конце в течение нескольких минут "Уфа", не имея преимущества и не особенно надрываясь на ровном месте забила два мяча. Оно было... растерянным.
17:14 5 августа