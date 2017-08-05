"Уфа" нанесла "Ахмату" первое поражение в сезоне

В матче 4-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле обыграла "Ахмат" – 3:2. Гости открыли счет в начале тайма – отличился Лео Жаба. Но голы Бояна Йокича, Павла Аликина и Дмитрия Сысуева в последнюю десятиминутку принесли команде Сергея Семака волевую победу.

Для грозненцев это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Отметим также, что в первых трех турах "Ахмат" ни разу не пропускал. Пока что команда из столицы Чечни остается на третьем месте в таблице. "Уфа" поднялась на четвертую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Уфа" – "Ахмат" (Грозный) – 3:2 (0:0)

Голы: Лео Жаба, 48 (0:1). Йокич, 80 (1:1). Аликин, 84 - штрафной (2:1). Сысуев, 86 (3:1). Анхель, 90+3 - угловой (3:2).

"Уфа": Беленов, Сухов (Сысуев, 68), Аликин, Табидзе, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Стоцкий (Никитин, 90+2), Засеев, Игбун, Фатаи (Абдулавов, 63).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов (Плиев, 79), Анхель, Филипе Сампайю, Мохаммади, Швец, Иванов, Митришев (Садаев, 66), Лео Жаба, Бериша (Раванелли, 75).

Предупреждения: Игбун, 53. Анхель, 53. Стоцкий, 77. Плиев, 82.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

5 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"