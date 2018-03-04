"Уфа" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 21-го тура чемпионата России. В первом тайме с пенальти отличился динамовец Евгений Марков, после перерыва - уфимец Иван Пауревич.
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Уфа" - "Динамо" (Москва) - 1:1 (0:1)
Голы: Марков, 17 - с пенальти (0:1). Пауревич, 51 (1:1).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян, Табидзе, Неделчару, Йокич, Салатич, Пауревич, Стоцкий (Засеев, 82), Сысуев (Обляков, 74), Фатаи.
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Грулев, 82), Цаллагов, Соу, Ташаев, Марков, Луценко.
Предупреждения: Неделчару, 46. Соу, 70.
Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
4 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Duckhunter68
Парни, прикиньте - а гаттузика-то ни на текстовой не было, ни здесь нет... Видно, никак не может отойти после вчерашнего проноса файера на трибуну. Ходить ему тяжело и писать тоже!)))
17:07
Duckhunter68
Привет, Шалманист! Привет, блю-уайт! Не порадовало сегодня - ни результат, ни, что важнее, игра! Календарь у нас и правда убойный, но деваться некуда - надо выходить и биться в каждом матче!!!
17:04
Шалманист
Duckhunter68 и blue-white ===================== Привет, сораДники! Результат не тот, что мы ждали, но ещё печальнее, что игры как не было, так и нет... А ближайшие матчи будут покруче - быки, бомжи и кони!!! Так что надо нашим парням браться уже за дело!
16:37
blue-white!
Duckhunter68, была надежда что поборемся за 6 место, отставание-то всего 5 очков. Но судя по игре не вылететь бы...(((
16:08
Duckhunter68
И, видимо, Панч действительно не готов ещё играть, поскольку Грулёв - не то усиление игры, которое ожидалось...
16:02
Мнух
Шунин это просто кошмар...он за навесами как собака за фризби кидается.... Боюсь представить если кто то лазерную указку пронесет на стадион... Шунин по всему полю за ней бегать будет...
16:02
Duckhunter68
Нужна была победа, но не смогло Динамо удержать победный счёт, увы...
16:00
Урфин Джюс
Игры как не было, так и нет.. может сыграются еще, но как бы поздно не было..
15:58
Serenky25
Влад Радимов вчера говорил про ничью. Как в воду знал. (((:
15:57
blue-white!
maslo, плюсую, гол привезли Рауш и Шунин!
15:57
maslo
Ну какой же тормоз Шунин! Вышел из ворот иди до конца. Остался на полпути и ворота оголил и до мяча не добрался. Детская ошибка. Вышел из ворот , иди до конца!
15:54