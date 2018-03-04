"Уфа" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 21-го тура чемпионата России. В первом тайме с пенальти отличился динамовец Евгений Марков, после перерыва - уфимец Иван Пауревич.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Уфа" - "Динамо" (Москва) - 1:1 (0:1)

Голы: Марков, 17 - с пенальти (0:1). Пауревич, 51 (1:1).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян, Табидзе, Неделчару, Йокич, Салатич, Пауревич, Стоцкий (Засеев, 82), Сысуев (Обляков, 74), Фатаи.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Грулев, 82), Цаллагов, Соу, Ташаев, Марков, Луценко.

Предупреждения: Неделчару, 46. Соу, 70.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

4 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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