У нас прекратились судейские сборы. Почему нарушается конвенция УЕФА?

Как стало известно "СЭ", департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) до конца 2017 года не планирует проведение сборов арбитров премьер-лиги. Получается, что за 12 месяцев работы Андрея Будогосского судей собирали только дважды – в феврале в Турции и в июле в России.

Это не соответствует требованиям судейской конвенции УЕФА, которую мы обязаны соблюдать. А в ней говорится о необходимости "обеспечить регулярность проведения встреч для рефери высшей категории при участии квалифицированных специалистов".

"Периодичность проведения встреч определяется масштабом национальной федерации и бюджетом судейского департамента, однако рефери высшей категории должны собираться не реже, чем раз в два месяца, а ассистенты, по крайней мере, четырежды в год". Программа каждого совещания официальных лиц высшей категории должна включать в себе следующие темы: изучение опыта (видео-обзоры недавних матчей), обсуждения в группах и физическую подготовку (тестирование или тренировку), тактическая подготовка (теория и практика) и психологическая готовность.

При прежнем руководителе ДСИ Валентине Иванове сборы проводились регулярно. На них Иванов разъяснял арбитрам трактовку правил в тех или иных эпизодах матчей чемпионата России, обсуждал спорные ситуации и с помощью самих судей вырабатывал единое мнение. Сейчас нашим рефери нередко трудно понять, какое решение следует принять в той или иной ситуации. В том числе из-за спорных вердиктов контрольно-квалификационной комиссии РФС, которая изучает спорные моменты и определяет окончательные оценки арбитров, влияющие на размеры их гонораров за матчи. (Александр БОБРОВ)