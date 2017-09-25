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22:38 | Футбол — РФПЛ

У Хольмена родилась дочь

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У защитника "Динамо" Себастьяна Хольмена родилась дочь, сообщает пресс-служба клуба. Девочку назвали Элис.

"Сегодня в семье Себастьяна Хольмена пополнение - у него родилась дочка Элис. Поздравляем Себу и его супругу Юлию! Здоровья малышке", - говорится на официальной странице "Динамо" в Твиттере.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Д. Мокус

КРА-СА-ПЕТА ! ВпереД, Динамо!!! Конгрейтюлейшен !!!!!

22:56