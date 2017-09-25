У Хольмена родилась дочь

У защитника "Динамо" Себастьяна Хольмена родилась дочь, сообщает пресс-служба клуба. Девочку назвали Элис.

"Сегодня в семье Себастьяна Хольмена пополнение - у него родилась дочка Элис. Поздравляем Себу и его супругу Юлию! Здоровья малышке", - говорится на официальной странице "Динамо" в Твиттере.