У Хольмена родилась дочь

У защитника "Динамо" Себастьяна Хольмена родилась дочь, сообщает пресс-служба клуба. Девочку назвали Элис.
"Сегодня в семье Себастьяна Хольмена пополнение - у него родилась дочка Элис. Поздравляем Себу и его супругу Юлию! Здоровья малышке", - говорится на официальной странице "Динамо" в Твиттере.
Сегодня в семье Себастьяна Хольмена пополнение - у него родилась дочка Элис. Поздравляем Себу и его супругу Юлию! Здоровья малышке! #fcdm– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 25 сентября 2017 г.
Д. Мокус
КРА-СА-ПЕТА ! ВпереД, Динамо!!! Конгрейтюлейшен !!!!!
22:56