"Ты очень хороший парень". Джуджак поддержал Кокорина

Бывший полузащитник "Анжи" и "Динамо" Балаж Джуджак поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

- Коко, мой друг! Я знаю, ты находишься в плохой ситуации. Я о тебе думаю. Хочу напомнить тебе о своей поддержке. Я с тобой всегда! Оставайся сильным! Я знаю, ты очень хороший парень. Ты мой друг. Никогда не сдавайся. Надеюсь, все будет хорошо. Оставайся сильным, пожалуйста! - сказал Джуджак в видео, опубликованном в официальном Инстаграме Кокорина.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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