Тульский "Арсенал" в первом матче Дзюбы проиграл "Лудогорцу"

Тульский "Арсенал" в товарищеском матче потерпел поражение от "Лудогорца" (0:1). Победу болгарской команде принес точный удар Якуба Сверчока.
Отметим, что в составе туляков первый матч провели защитник Иван Новосельцев и нападающий Артем Дзюба, перешедшие в команду из "Зенита" на правах аренды.
Товарищеский матч
"Лудогорец" - "Арсенал" - 1:0 (1:0)
Гол: Сверчок, 28 (1:0).
"Арсенал": Левашов, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава (Новосельцев, 71), Беляев, Альварес (Александров, 64), Горбатенко, Берхамов (Ивакин, 71), Ткачев (Денисов, 78), Чаушич (Расич, 78), Джорджевич (Дзюба, 71), Кангва.
Предупреждения: Григалава, 12. Альварес, 53.
3 февраля. Белек. Стадион Cornelia Diamond Sports Center.
72’ С дебютом👏🏻 pic.twitter.com/yHPUZwf0VB– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 3 февраля 2018 г.
Таки да
Ну ноль забитых мячей у команды Дзюбы это не новость. Главный вопрос остался не раскрытым - Новосельцев запилил клёвый лук для инстаграма? Если нет - день прожит напрасно.
16:22
Халзан
Не фартовый ох не фартовый))))
14:47
Веравалер
Проклятие Дзюбой начало действовать и на них...
14:32
Алкимо. 45 лет за Спартак!
По ходу Арсик должен взять чемп. Дсюпа за титулом пришел
14:17
Очень плохой мальчик
Как был ноль,так и остался.
13:47
баламошка
Огурцы одолели Дзюбу.
13:21