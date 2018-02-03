13:18 | Футбол — РФПЛ

Тульский "Арсенал" в первом матче Дзюбы проиграл "Лудогорцу"

Артем ДЗЮБА. Фото "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото "СЭ"
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Тульский "Арсенал" в товарищеском матче потерпел поражение от "Лудогорца" (0:1). Победу болгарской команде принес точный удар Якуба Сверчока.

Отметим, что в составе туляков первый матч провели защитник Иван Новосельцев и нападающий Артем Дзюба, перешедшие в команду из "Зенита" на правах аренды.

Товарищеский матч

"Лудогорец" - "Арсенал" - 1:0 (1:0)

Гол: Сверчок, 28 (1:0).

"Арсенал": Левашов, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава (Новосельцев, 71), Беляев, Альварес (Александров, 64), Горбатенко, Берхамов (Ивакин, 71), Ткачев (Денисов, 78), Чаушич (Расич, 78), Джорджевич (Дзюба, 71), Кангва.

Предупреждения: Григалава, 12. Альварес, 53.

3 февраля. Белек. Стадион Cornelia Diamond Sports Center.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Таки да

Ну ноль забитых мячей у команды Дзюбы это не новость. Главный вопрос остался не раскрытым - Новосельцев запилил клёвый лук для инстаграма? Если нет - день прожит напрасно.

16:22

Халзан

Не фартовый ох не фартовый))))

14:47

Веравалер

Проклятие Дзюбой начало действовать и на них...

14:32

Алкимо. 45 лет за Спартак!

По ходу Арсик должен взять чемп. Дсюпа за титулом пришел

14:17

Очень плохой мальчик

Как был ноль,так и остался.

13:47

баламошка

Огурцы одолели Дзюбу.

13:21