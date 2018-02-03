Тульский "Арсенал" в первом матче Дзюбы проиграл "Лудогорцу"

Тульский "Арсенал" в товарищеском матче потерпел поражение от "Лудогорца" (0:1). Победу болгарской команде принес точный удар Якуба Сверчока.

Отметим, что в составе туляков первый матч провели защитник Иван Новосельцев и нападающий Артем Дзюба, перешедшие в команду из "Зенита" на правах аренды.

Товарищеский матч

"Лудогорец" - "Арсенал" - 1:0 (1:0)

Гол: Сверчок, 28 (1:0).

"Арсенал": Левашов, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава (Новосельцев, 71), Беляев, Альварес (Александров, 64), Горбатенко, Берхамов (Ивакин, 71), Ткачев (Денисов, 78), Чаушич (Расич, 78), Джорджевич (Дзюба, 71), Кангва.

Предупреждения: Григалава, 12. Альварес, 53.

3 февраля. Белек. Стадион Cornelia Diamond Sports Center.