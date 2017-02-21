Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Астаной"

Тульский "Арсенал" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграл вничью с "Астаной" со счетом 0:0.

Следующий контрольный матч тульский клуб проведет 25 февраля с тбилисским "Динамо".

Белек (Турция)

Товарищеский матч

"АРСЕНАЛ" (Россия) - "Астана" (Казахстан) - 0:0

"Арсенал": Габулов, Комбаров (Ершов, 46), Беляев, Иванов, Сунзу (Денисов, 87), Вергара, Власов (Буранов, 80), Горбатенко, Бурчану, Александров (Аджоев, 84), Изотов (Шевченко, 32).

Предупреждение: Александров, 64.

21 февраля. Белек. Стадион "Mardar".