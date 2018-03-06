"Тосно" объявил о переносе матча с "Рубином" из Санкт-Петербурга в Саранск

"Тосно" на своем официальном сайте также сообщил о переносе матча 22-го тура чемпионата России против "Рубина" из Санкт-Петербурга в Саранск.
Причина – отсутствие технической возможности проведения указанного матча на ЦСА спортивного комплекса "Петровский", в связи с установлением в феврале-марте 2018 года в Санкт-Петербурге аномально низких температур.
"Футбольный клуб "Тосно" приносит извинения болельщикам за доставленные неудобства. Информация о порядке возврата денежных средств за приобретенные ранее билеты на матч будет сообщена дополнительно. Все пригласительные билеты на матч с "Рубином" будут действительны на матч 8 апреля с "Уралом", – отмечается в сообщении.
Встреча между командами состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "Тосно" идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. "Рубин" занимает 11-ю строчку с 24-мя баллами.
Дополнительная информация
http://fctosno.ru/news/vse-novosti/match_tosno_rubin_perenesen_v_saransk/
SIZ170
а в Саранске лето?
19:05
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:44
Джин_SM(v3)
Да ладно свистеть то!Тосно выпнули потому, что 10-го Зенит-2 будет играть на Петровском с Енисеем.
18:08