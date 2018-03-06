"Тосно" объявил о переносе матча с "Рубином" из Санкт-Петербурга в Саранск

"Тосно" на своем официальном сайте также сообщил о переносе матча 22-го тура чемпионата России против "Рубина" из Санкт-Петербурга в Саранск.

Причина – отсутствие технической возможности проведения указанного матча на ЦСА спортивного комплекса "Петровский", в связи с установлением в феврале-марте 2018 года в Санкт-Петербурге аномально низких температур.

"Футбольный клуб "Тосно" приносит извинения болельщикам за доставленные неудобства. Информация о порядке возврата денежных средств за приобретенные ранее билеты на матч будет сообщена дополнительно. Все пригласительные билеты на матч с "Рубином" будут действительны на матч 8 апреля с "Уралом", – отмечается в сообщении.

Встреча между командами состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "Тосно" идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. "Рубин" занимает 11-ю строчку с 24-мя баллами.