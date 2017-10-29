"Тосно" нанес первое поражение "Динамо" при Хохлове

Матч 15-го тура чемпионата России "Динамо" – "Тосно" завершился победой гостей – 1:0. Единственный гол на 9-й минуте встречи забил полузащитник Вагиз Галиулин.
На 60-й минуте хавбек хозяев поля Александр Ташаев не смог реализовать пенальти. Мяч после удара игрока "Динамо" намертво зафиксировал Давид Юрченко.
Это поражение стало первым для столичной команды под руководством Дмитрия Хохлова. "Динамо" располагается на 14 месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова с 17 очками занимают 11 место.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Динамо" (Москва) – "Тосно" (Ленинградская область) – 0:1 (0:1)
Гол: Галиулин, 9.
Нереализованный пенальти: Ташаев, 60 (вратарь)
"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен (Бечирай, 73), Шуньич, Морозов, Темников (Катрич, 46), Соснин, Сапета, Зотов (Погребняк, 66), Ташаев, Луценко.
"Тосно": Юрченко, Шахов, Буйволов, Сухарев, Чернов, Галиулин (Нуну Роша, 55), Карницкий, Казаев (Трошечкин, 46), Мирзов, Заболотный, Марков (Мелкадзе, 80).
Предупреждения: Сухарев, 32. Казаев, 43. Трошечкин, 55. Марков, 59. Погребняк, 90+1. Карницкий, 90+2.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
29 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".
Трансляция матча "Динамо" – "Тосно" //
Турнирная таблица РФПЛ – здесь
- Дмитрий Хохлов
- Давид Юрченко
- Вагиз Галиулин
- Динамо Москва (футбол)
- Дмитрий Парфенов
- Тосно
- Александр Ташаев
ЮКИ
Загадка:туда-обратно,всем Неприятно?круиз мосментов:фнл-рфпл,рфпл-фнл.за что бородись в прошлом годе?!
16:02
Shast1983.83
Даже буратино не помог
16:02
blue-white!
Thomas_Boy_ Шило на мыло поменяли, чему удивляться? Вылетят опять...( 15:56-----------------Хохлов и.о. Думаю в зимний перерыв поставят другого тренера, и надеюсь купят пару-тройку футболёров
16:01
Duckhunter68
Ну если такой отстой обыграть не можем, надо возвращаться в фнл!
16:01
Cheremis57
Браво футболистам Ленинградской области! Эта команда Парфёнова сможет остановить липового чемпиона в КР!!
16:00
Новоуепинни
Верните Аджоева! Пора поднимать славный клуб!
16:00
Chibisov
Вынесли мусор,но мусор то был не так плох,надеюсь даст пищевику просраться.
15:59
DmitrSPb
Молодцы!
15:56
Thomas_Boy_
Шило на мыло поменяли, чему удивляться? Вылетят опять...(
15:56
novic
Юрченко взял пеналь и от Арсенала. Молодец. Но играет с ошибками.
15:56