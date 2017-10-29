"Тосно" нанес первое поражение "Динамо" при Хохлове

Матч 15-го тура чемпионата России "Динамо" – "Тосно" завершился победой гостей – 1:0. Единственный гол на 9-й минуте встречи забил полузащитник Вагиз Галиулин.

На 60-й минуте хавбек хозяев поля Александр Ташаев не смог реализовать пенальти. Мяч после удара игрока "Динамо" намертво зафиксировал Давид Юрченко.

Это поражение стало первым для столичной команды под руководством Дмитрия Хохлова. "Динамо" располагается на 14 месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова с 17 очками занимают 11 место.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Динамо" (Москва) – "Тосно" (Ленинградская область) – 0:1 (0:1)

Гол: Галиулин, 9.

Нереализованный пенальти: Ташаев, 60 (вратарь)

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен (Бечирай, 73), Шуньич, Морозов, Темников (Катрич, 46), Соснин, Сапета, Зотов (Погребняк, 66), Ташаев, Луценко.

"Тосно": Юрченко, Шахов, Буйволов, Сухарев, Чернов, Галиулин (Нуну Роша, 55), Карницкий, Казаев (Трошечкин, 46), Мирзов, Заболотный, Марков (Мелкадзе, 80).

Предупреждения: Сухарев, 32. Казаев, 43. Трошечкин, 55. Марков, 59. Погребняк, 90+1. Карницкий, 90+2.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

29 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча "Динамо" – "Тосно" //

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