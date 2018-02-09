"Тосно" арендовал у ЦСКА хавбека Макарова

"Тосно" договорился об аренде полузащитника ЦСКА Александра Макарова, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение рассчитано до конца сезона без опции выкупа. Макаров уже защищал цвета тосненцев в прошлом сезоне, провел 16 матчей и забил 4 гола в ФНЛ.

В текущем сезоне Макаров пропустил несколько месяцев из-за травмы и принял участие лишь в двух матчах – с АЕКом в квалификации Лиги чемпионов и в игре чемпионата России со "Спартаком".