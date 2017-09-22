Торнике Окриашвили: "Смотрел последние матчи "Зенита". Их игра впечатляет"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил силу соперника и рассказал, что смотрел последние матчи петербургского клуба. Напомним, что встреча состоится 24 сентября в Краснодаре.

– Про "Зенит" много говорить не нужно – все и так знают, что это очень сильная команда с тренером мирового уровня, команда, которая нацелена на самые высокие результаты во всех турнирах, в которых участвует, – цитирует сайт "Краснодара" Окриашвили. – Я смотрел последние игры питерцев, их игра впечатляет. Но мы тоже умеем хорошо играть в футбол и на своем стадионе, надеюсь, сможем выиграть.

Календарь так составлен, что мы почти месяц не играли в родных стенах, и наши болельщики уже заждались матчей. Уверен, что поддержка будет такой же мощной, как и в нашей прошлой домашней игре с "Зенитом", и мы постараемся не разочаровать наших поклонников.