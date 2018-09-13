Тони Адамс – о сорвавшемся трансфере Терри: "Федун в ярости? Это хорошо"

Бывший защитник и капитан "Арсенала" Тони Адамс в шуточной форме поделился мнением о несостоявшемся переходе экс-капитана "Челси" Джона Терри в "Спартак". 37-летний игрок обороны объявил о своем решении накануне, 12 сентября. Он отметил, что отказался от предложения красно-белых после обсуждения этого вопроса в кругу семьи.

– Терри отказался от перехода в "Спартак"? Это потому что у "Спартака" тренер не англичанин, – цитирует "РИА Новости" Адамса. – Федун в ярости? Это хорошо. Надо было ему отвечать на мои звонки. Каждый получает то, что заслуживает.

Терри отказал "Спартаку". Спасибо за честность, Джон //

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Шандор Варга: "Получается, Терри подставил "Спартак"