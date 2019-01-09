Тихонову предложили возглавить минское "Динамо"?

Бывший тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов опроверг информацию о том, что ему предложили возглавить минское "Динамо".

- Возглавить минское "Динамо"? Не слышал такого...

- То есть предложения вам не поступало?

- Нет.

- А если бы поступило?

- Подумал бы над этим. Я пока без команды, а любой тренер хочет работать. Я бы рассмотрел это предложение, - цитирует специалиста "Прессбол".

Ранее сообщалось, что Тихонов может заменить Сергея Гуренко на посту главного тренера "Динамо".