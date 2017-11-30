Тестирование системы VAR пройдет на матче "Краснодар" – "Ахмат"

Стадион "Краснодара" стал первым в России, на котором будет внедрена система видеоассистента рефери (VAR), которая будет проверена во время матча 19-го тура чемпионата России между "быками" и "Ахматом". В настоящее время на арене полностью завершен монтаж специализированного оборудования "Hawk Eye".

– Совместно с РФС, РФПЛ и УЕФА мы проводим активную работу по оборудованию российских стадионов системами VAR, – приводит пресс-служба "быков" слова генеральный директора клуба Владимира Хашига. – Арена нашего клуба станет первой ласточкой в этом направлении и одной из двух площадок, где будет проходить обучение судей-видеоассистентов. Мы убеждены, что весь современный футбол давно нуждается в подобных нововведениях, которые помогут избегать множества ошибок, влияющих на результаты матчей.

Напомним, что матч 19-го тура премьер-лиги "Краснодар" – "Ахмат" состоится 3 декабря. "СЭ" проведет трансляцию этой встрече.